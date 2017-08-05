مقتل ثمانية على الأقل بحادث في بوليفيا

أعلنت الشرطة البوليفية، عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وجرح عشرات آخرون بحادث سير في بوليفيا.

وقال رئيس قسم شرطة كوتشابامبا، رونالد سانشيز، يوم الجمعة:" لحين الآن تم إجلاء 31 جريح في مدينة كوتشابامبا، ونستطيع أن نؤكد وفاة ثمانية أشخاص في هذا الحادث المأساوي".

ووقع الحادث بسبب خلل ميكانيكي في الحافلة أدت لسقوطها من ارتفاع 150 متر.