ترامب في إجازة طويلة

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، متجها لقضاء عطلته الصيفية.

عطلة الرئيس الأمريكي، التي تمتد على مدى 17 يوما، سيقضيها في أحد أندية الغولف الفخمة.

وأقلعت الطائرة الرئاسية من قاعدة أندروز الجوية باتجاه موريستاون في نيو جيرسي، حيث سيتجه بعدها ترامب إلى نادي الغولف الوطني في دمينستر.

من جهة أخرى أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ليندسي والترز، بأن الرئيس الأمريكي سيواصل العمل خلال الأسبوعين القدمين.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن البيت الأبيض سيخضع لأعمال ترميم في فترة غياب الرئيس.

هذا وعلقت الصحافة الأمريكية على أن ترامب يأخذ أيام عطل أكثر بكثير من سلفه، في الوقت الذي انتقد فيه سابقا ترامب سلفه باراك أوباما في هذا الشأن.