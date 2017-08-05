قاعدة عسكرية روسية في إيران... تكون أو لا تكون

دعا النائب الروسي فلاديمير جيرينوفسكي، رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، إلى إقامة قاعدة للقوات الروسية في إيران وذلك خلال جلسة مصادقة مجلس النواب الروسي على برتوكول نشر وحدات من القوات الجوية الروسية في أراضي سوريا بموافقة الحكومة السورية.

وكانت إيران قد سمحت في صيف 2016 لطائرات القوات الجوية الروسية بالانطلاق من إحدى قواعد القوات الجوية الإيرانية لقصف مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في أراضي سوريا.

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فهل من الممكن أن تسمح إيران بإقامة قاعدة عسكرية روسية في أراضيها؟ طرحت "سبوتنيك" هذا السؤال على الخبير الإيراني المستقل مصطفى ازريان.

ولفت الخبير إلى أن الدستور الإيراني يحظر إقامة القواعد العسكرية الأجنبية في أراضي إيران، ولكنه أشار إلى أن مجلس الأمن الإيراني يملك صلاحية تقرير مسألة من هذا النوع من منطلق الحرص على الأمن القومي.

وبدوره نوه الخبير الروسي نيكولاي كوجانوف بأن حظر إقامة القواعد العسكرية الأجنبية في الأراضي الإيرانية واحد من مبادئ الحركة الثورية الإيرانية.

أما بالنسبة لاستخدام القوات الأجنبية للمنشآت العسكرية الإيرانية بصفة مؤقتة فهذا أمر محتمل لاسيما وإن التعاون العسكري بين روسيا وإيران يصب في مصلحة الدولتين في الوقت الراهن حسب رأي الخبير.