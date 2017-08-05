قائد للناتو: إيقاف "المعتدين" بصواريخ جافلين

وأحالت وزارة الدفاع الأمريكية خطة تتضمن إمداد أوكرانيا بأسلحة فتاكة إلى البيت الأبيض.

وذكرت قناة "إن بي سي" أن الأسلحة المقترح توريدها لأوكرانيا تشمل منظومات صواريخ مضادة للدبابات من طراز "جافلين".

وقال جيمس ستافريديس، قائد سابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تعقيبا على الخطة المقترحة إن وجود صواريخ جافلين في أوكرانيا سيردع "المعتدين الروس" عن استخدام الأسلحة الهجومية في أوكرانيا.

وبحسب القناة فإن الإدارة الأمريكية لم تقرر تصدير الأسلحة الفتاكة القاتلة إلى أوكرانيا بعد.

ويشار إلى أن صواريخ جافلين تعتبر أحدث ما يمتلكه الجيش الأمريكي من صواريخ مضادة للدبابات.

ويوجه صاروخ جافلين نفسه ذاتياً. ولا يتطلب الأمر من الرامي سوى تحديد الهدف، ثم إطلاق الصاروخ الذي يمتلك باحثاً حرارياً يوجه الصاروخ تلقائياً، و يقتصر دور الرامي على إطلاقه فقط ولا يتطلب توجيهه أو متابعته خلال طيرانه.

كذلك يمتاز صاروخ جافلين بأنه ينقض على الهدف من الأعلى نحو الأسفل، ما يجعله مناسباً للرماية على الدبابات المخفية خلف سواتر.