الأوبئة تهدد 5.6 مليون طفل في دول بحيرة تشاد

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من تعرض ما يزيد عن 5.6 مليون طفل في المناطق المتضررة من النزاع بالدول المحيطة ببحيرة تشاد لخطر الإصابة بالأمراض والأوبئة المنقولة بالمياه، وأبرزها الكوليرا والإسهال، لا سيما مع قرب موسم الأمطار.

باماكو — سبوتنيك. وذكرت "اليونيسيف"، في بيان، إن خطر تفشى الأمراض في الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا يتزامن مع تزايد انعدام الأمن الإقليمي وزيادة التحركات السكانية خاصة في شمال شرق نيجيريا.

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH الصحة العالمية: عدد الوفيات في اليمن بسبب الكوليرا بلغ 1759 شخصا

وقالت المديرة الإقليمية لليونيسيف لدول غرب ووسط أفريقيا، ماري بيير بويريه، في سياق البيان، إن "الأمطار ستزيد من تعقيد الوضع الإنساني المتردي حيث يتعرض ملايين الأطفال للخطر بسبب انتشار الأمراض المحتملة".

وأضافت أن "المياه غير الآمنة، والمرافق الصحية القليلة، وضعف الظروف الصحية يمكن أن تؤدي إلى تفشي الكوليرا والتهاب الكبد (E)، وهو مرض مميت للنساء الحوامل وأطفالهن، في حين أن حمامات المياه الدائمة يمكن أن تجتذب بعوض الملاريا، وإن استئصال المرض هو أولويتنا القصوى".

وتابعت اليونيسيف، في بيانها، أن المخاوف الأمنية في نيجيريا جعلت من الصعب تخزين الإمدادات قبل هطول الأمطار وأنها تشعر بالقلق إزاء توافر المياه النظيفة لأعداد كبيرة من الناس.

ومن المتوقع مع بداية موسم الأمطار في منطقة بحيرة تشاد حدوث فيضانات تؤثر بالسلب على إمكانية الوصول إلى مناطق نائية تعاني الأسر فيها وبخاصة الأطفال من انتشار الأمراض والأوبئة.