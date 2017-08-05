طفل لاجئ سوري ينام في حضن كلب

أثارت صورة قاسية لطفل سوري مشرد نائم في حضن كلب بمنطقة بشكتاش باسطنبول تعاطف الناس، كان مغني تركي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرا عن تضامنه مع أزمة اللاجئين السوريين، بحسب صحيفة "حرييت".

ونشر المغني خلوق ليفنت، سلسلة تغريدات على موقع تويتر، شاركها الآلاف، وقال إنه تواصل مع الصبي الذي تخلى عنه عمه في تركيا وليس لديه أحد يلجأ إليه بعد هربه من بلد تمزقه الحرب.

ودعا ليفنت المسؤولين إلى مساعدة الأطفال الذين يعانون المصير ذاته، قائلا "على الحكومة أن تتحرك قبل الشتاء، وإلا فإن الكثير من الأطفال سيفقدون حياتهم".

ووفقا لبيانات المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين بالعالم، ويصل عددهم إلى أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى 300 ألف لاجئ من جنسيات أخرى.