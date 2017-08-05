ثلاثة انتحاريين يفجرون نفسهم بعد فشلهم بتنفيذ هجوم إرهابي في نيجيريا

أعلنت شرطة ولاية بورنو النيجيرية، أن قوات الأمن تمكنت من إفشال الهجوم الإرهابي، الذي وقع في الشمال الشرقي من البلاد.

© Sputnik. Vitaliy Ankov أسلحة روسيا في نيجيريا لمحاربة الإرهاب

موسكو- سبوتنيك. وقام ثلاثة انتحاريين خلال المطاردة بتفجير أنفسهم، حسب صحيفة "بريميوم تايمز".

ووفقا لضابط الشرطة، فيكتور ايسوزو، المسؤول عن العلاقات العامة، وقع الحادث يوم الجمعة، في الساعة 21.49 ، بالتوقيت المحلي. حاول ثلاثة انتحاريين، اثنان منهم من النساء، الدخول إلى أراضي منطقة " أسمانتي" بالقرب من الإدارة المحلية "مافا" في شمال- شرق ولاية بورنو.

وأفاد ايسوزو "طارد ضباط الأمن الانتحاريين، الذين فروا مذعورين، و في محاولة لتجنب الاعتقال، حيث قام الانتحاريون بتفجير أنفسهم من خلال عبوات ناسفة ربطت على أجسادهم، أدت لمقتلهم".

وأضاف، "وخلال الحادث، أصيب اثنين من أفراد الأمن بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى".