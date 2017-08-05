ثلاثة انتحاريين يفجرون نفسهم بعد فشلهم بتنفيذ هجوم إرهابي في نيجيريا

ووفقا لضابط الشرطة، فيكتور ايسوزو، المسؤول عن العلاقات العامة، وقع الحادث يوم الجمعة، في الساعة 21.49 ، بالتوقيت المحلي. حاول ثلاثة انتحاريين، اثنان منهم من النساء، الدخول إلى أراضي منطقة " أسمانتي" بالقرب من الإدارة المحلية "مافا" في شمال- شرق ولاية بورنو.
وأفاد ايسوزو "طارد ضباط الأمن الانتحاريين، الذين فروا مذعورين، و في محاولة لتجنب الاعتقال، حيث قام الانتحاريون بتفجير أنفسهم من خلال عبوات ناسفة ربطت على أجسادهم، أدت لمقتلهم".
وأضاف، "وخلال الحادث، أصيب اثنين من أفراد الأمن بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى".
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