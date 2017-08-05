اعتقال سائحين صينيين في ألمانيا لأدائهما تحية النازي أمام البرلمان الألماني

اعتقلت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، سائحين صينيين بعد أن أديا تحية النازي "هاي هتلر" أمام مبنى الرايخستاج التاريخي الذي يضم البرلمان الألماني.

© Photo/ C&T Auctioneers and Valuers لأول مرة...مسؤول ياباني يشيد بسياسات هتلر

وقال ضباط بشرطة برلين إنهم اعتقلوا الرجلين اللذين يبلغان من العمر 36 عاما و49 عاما بعد أن شوهدا يؤديان التحية التي تعود إلى الحقبة النازية ويلتقطان الصور لبعضهما باستخدام الهاتف المحمول، حسب وكالة "رويترز".

وقالت الشرطة في بيان إن الرجلين يواجهان اتهامات "باستخدام رموز منظمات غير مشروعة" وقد تم الإفراج عنهما بعد دفع كفالة 500 يورو لكل منهما.

وتفرض ألمانيا قوانين صارمة ضد خطاب الكراهية والرموز التي تتصل بهتلر والنظام النازي الذي حكم ألمانيا في الفترة بين 1933 و 1945.