تحطم مروحية أمريكية تقل 26 عسكريا

بدأ الجيش الأمريكي عمليات بحث عن مفقودين كانوا على متن مروحية تابعة له تحطمت قبالة ساحل كوينزلاند الأسترالي، وكانت تقل 26 شخصا من البحرية الأمريكية "المارينز".

وقالت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية: "المروحية من طراز "إم فى-22 أوزبري"، تحطمت قرب منطقة شول واتر باي، للتدريبات العسكرية شمال روكهامبتون".

© flickr.com/ Naval Surface Warriors مقتل شخص في سقوط مروحية أمريكية بولاية ميريلاند

وأشارت الصحيفة إلى أن المروحية كان على متنها 26 عسكريا من البحرية الأمريكية (المارينز)، عندما تحطمت أثناء محاولتها الهبوط، بينما لا يزال 3 أشخاص في عداد المفقودين.

وأفاد مكتب العلاقات العامة لقوات المارينز الأمريكية في بيان نقلته الصحيفة، بوقوع الحادث، مشيرا إلى أن "سلاح المارينز الأمريكي يؤكد وجود مهمة بحث وإنقاذ جارية عن أفراد في الخدمة من ضمن طاقم الطائرة على الساحل الشرقي لأستراليا".

وأضاف البيان "تنفذ سفن وقوارب صغيرة ومروحية من وحدة الاستطلاع 31 التابعة للمارينز بجانب وحدة مجموعة بونهوم ريتشارد الاستطلاعية عمليات البحث والإنقاذ".