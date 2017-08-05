خطف عارضة وهدد بعرضها في مزاد على الإنترنت ما لم يحصل على 300 ألف دولار (صور)

قالت الشرطة الإيطالية اليوم السبت إنها احتجزت رجلا (30 عاما) للاشتباه في ضلوعه بخطف عارضة بريطانية في ميلانو والتهديد بعرضها في مزاد على الإنترنت ما لم يحصل على فدية قدرها 300 ألف دولار.

DAVID GRAY لصوص يفجرون ماكينة صراف آلي ويسرقون عشرات آلاف اليوروهات

وحسب "رويترز" أضاف بيان للشرطة أن العارضة البريطانية (20 عاما) وصلت إلى ميلانو في العاشر من يوليو تموز للمشاركة فيما يبدو في جلسة تصوير جرى ترتيبها من خلال وكيل أعمالها.

وقالت الشرطة إنه حين وصلت للاستوديو في اليوم التالي تعرضت للهجوم والتخدير ثم وضعها في صندوق سيارة ونقلها إلى قرية صغيرة قرب تورينو حيث احتجزها لوكاش بافل هيربا وهو بريطاني ولد في بولندا.

وأطلق هيربا سراح العارضة في 17 يوليو تموز واصطحبها إلى القنصلية البريطانية بميلانو. وذكرت الشرطة أن هيربا، خلال احتجازه للفتاة، طالب وكيل أعمالها بدفع 300 ألف يورو وإلا باعها على الإنترنت لكن لم يتم دفع فدية على ما يبدو.

© REUTERS/ السيارة المستخدمة في الجريمة

© REUTERS/ المتهم بخطف العارضة البريطانية