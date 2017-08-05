اعتقال خبير استطلاعات رأي أمريكي في كينيا

قال سيناتور معارض والسفارة الأمريكية، اليوم السبت، إن الشرطة الكينية اعتقلت خبير بيانات انتخابية أمريكي يعمل مع تحالف المعارضة الذي يتزعمه، رايلا أودينجا، مرشح المعارضة في الانتخابات المقررة في الثامن من أغسطس/آب.

وقال السيناتور، جيمس أورينجو، إن السلطات اعتقلت، جون أرسطو فيليبس، الرئيس التنفيذي لشركة "أرسطو" المختصة بالتكنولوجيا والبيانات السياسية، مساء أمس الجمعة، بصحبة مواطن كندي لم يذكر اسمه، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف أن إجراءات تجري لترحيل الاثنين.

وأكدت السفارة الأمريكية في نيروبي نبأ اعتقال اثنين أحدهما أمريكي والثاني كندي وأنهما في سبيلهما لمغادرة كينيا قبل المواجهة الحاسمة المقررة يوم الثلاثاء المقبل بين أودينجا والرئيس أوهورو كينياتا.

وقالت السفارة في حسابها على تويتر "هما بأمان وسيغادران كينيا".