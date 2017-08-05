مجلس الأمن يقر بالإجماع عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية اليوم السبت يمكن أن تخفض بمقدار الثلث عائدات الصادرات السنوية للدولة الأسيوية البالغة ثلاثة مليارات دولار وذلك بسبب التجربتين اللتين أجرتهما بيونغ يانغ على صواريخ باليستية عابرة للقارات في يوليو تموز.

© REUTERS/ SHANNON STAPLETON مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على كوريا الشمالية

وحسب "رويترز" يحظر القرار الذي أعدته الولايات المتحدة صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد والحديد الخام والرصاص والرصاص الخام والمأكولات البحرية. ويحظر أيضا على الدول زيادة الأعداد الحالية من الكوريين الشماليين العاملين في الخارج كما يحظر أي مشروعات مشتركة جديدة معها وأي استثمار جديد في مشروعات مشتركة حالية.

ويضيف القرار الذي أقر بالإجماع تسعة أفراد وأربعة كيانات إلى القائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة مما يجعلهم عرضة لتجميد الأرصدة على مستوى العالم وحظر السفر.