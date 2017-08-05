الصين تدعو إلى وقف نشر نظام "ثاد" الصاروخي الأمريكي في كوريا الجنوبية

أبلغ مندوب الصين في الأمم المتحدة، ليو جيه يي، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن الصين دعت، اليوم السبت، إلى وقف نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في كوريا الجنوبية وإزالة العتاد المتعلق بذلك.

YouTube// Sputnik Arabic أمريكا تختبر صاورخ "ثاد" بعد يومين من صاروخ كوريا الشمالية الباليستي

وقال ليو بعد أن فرض المجلس عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب إجراء تجربتين على صواريخ بعيدة المدى "نشر نظام ثاد لن يحل مسألة التجارب النووية وعمليات إطلاق الصواريخ (لكوريا الشمالية)"، حسب "رويترز".

ودعا أيضا كوريا الشمالية إلى "التوقف عن اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة حدة التوتر".

وكانت الحكومة السابقة لحكومة مون اتفقت مع الولايات المتحدة على نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي (ثاد) الذي كان قضية مثيرة للجدل خلال الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية في العاشر من مايو/أيار، وأغضب الصين حليف كوريا الشمالية الرئيسي الوحيد.