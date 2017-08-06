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    موغريني في البرلمان الإيراني

    انتقادات لبرلماني إيراني بسبب تصرف "غير لائق" مع مسؤولة أوروبية (صورة)

    © REUTERS/ TIMA AGENCY
    العالم
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    وجهت مجموعة من الناشطين الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس السبت، انتقادات حادة إلى النائب عن محافظة شيراز جنوب إيران، فرج الله رجبي.

    فيديريكا موغيريني
    © Sputnik. Artem Jetinov
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    وبدت موغيريني، وهي تردي ملابس محتشمة وتضع غطاء على الرأس، خلال حفل تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي استمر عدة ساعات في العاصمة طهران.

    وبعد انتهاء الحفل بادر العديد من أعضاء مجلس الشوري الإيراني وغيرهم من السياسيين إلى التقاط صور تذكارية وحتى "سيلفي" مع المسؤولة الأوروبية، وحاول، فرج الله رجبي، التقاط صورة "سيلفي" مع، موغريني.

    — أحرار Ahrar (@ahrar1968) August 5, 2017

    واعتبر الناشط سعيد موسويان، في تغريدة له، أن "ما فعله النائب عن محافظة شيراز مع فيديريكا موغريني، يمثل إهانة وتشويهاً للشعب الإيراني".

    #فرج_الله_رجبی امروز ابروي يك ملت را برد من در ابتدا متاسفم براي مردم #شيراز براي انتخاب چنين افرادي و دوم حيف آن حقوق ها دقيقه اي براي اينگونه نمايندگان كه سبب حقارت يك كشور و شهر مي شوند حال اگر حتي هزاربار هم عذرخواهي كنند… البته خداروشكر جايگاه مهمانان خارجي با نمايندگان #مجلس جدا شد وگرنه معلوم نبود اين كوته فكران به اصطلاح نماينده چه بلايي سر يك ملت مياوردند، شايد حتي عده اي به خانم #موگريني شماره هم ميدادند.😂 #سيدزهيرموسوي #خبرنگار

    A post shared by zoheir moosavi (@zoheir.m) on Aug 5, 2017 at 3:11pm PDT

    من جانبها، قالت الصحافية، إيمان محتشمي، التي تعمل بصحيفة "آفتاب نيوز" الإلكترونية، "إن النائب فرج الله رجبي بلا ذوق، وما قام به من جلوس على الطاولة المخصصة له في مجلس النواب، يعكس انعدام شخصيته".

    بدوره، قدم النائب فرج الله رجبي، اعتذاره للإيرانيين، وخصوصاً أهالي محافظة شيراز التي يمثلها، مؤكداً أنه "يعتذر عن هذا الإهمال وتلك الغفلة". واستشهد، رجبي، بكلام الفيلسوف ابن سينا، قائلاً "يقول ابن سينا إذا قدمت ألف دليل على خطأ واحد، يصبح ألفًا وواحدًا خطأ"، مضيفًا أن "الصورة التي التقطها ليست للنشر في وسائل الإعلام وإنما كانت شخصية وللمزاح مع فيديريكا موغريني".

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    حفل تنصيب, انتقادات, اعتذار, سيلفي, أخبار إيران, أخبار العالم, مجلس الشورى الإيراني, الحكومة الإيرانية, الاتحاد الاوروبي, فرج الله رجبي, الرئيس الإيراني حسن روحاني, مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني طهران, إيران
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