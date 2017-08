انتقادات لبرلماني إيراني بسبب تصرف "غير لائق" مع مسؤولة أوروبية (صورة)

#فرج_الله_رجبی امروز ابروي يك ملت را برد من در ابتدا متاسفم براي مردم #شيراز براي انتخاب چنين افرادي و دوم حيف آن حقوق ها دقيقه اي براي اينگونه نمايندگان كه سبب حقارت يك كشور و شهر مي شوند حال اگر حتي هزاربار هم عذرخواهي كنند… البته خداروشكر جايگاه مهمانان خارجي با نمايندگان #مجلس جدا شد وگرنه معلوم نبود اين كوته فكران به اصطلاح نماينده چه بلايي سر يك ملت مياوردند، شايد حتي عده اي به خانم #موگريني شماره هم ميدادند.😂 #سيدزهيرموسوي #خبرنگار

A post shared by zoheir moosavi (@zoheir.m) on Aug 5, 2017 at 3:11pm PDT