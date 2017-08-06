ترامب: العقوبات الجديدة على كوريا الشمالية لها عواقب وخيمة على اقتصادها

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، 6 أغسطس/أب، أن عقوبات الأمم المتحدة الجديدة سيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد في كوريا الشمالية.