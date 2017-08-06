ترامب: العقوبات الجديدة على كوريا الشمالية لها عواقب وخيمة على اقتصادها

United Nations Resolution is the single largest economic sanctions package ever on North Korea. Over one billion dollars in cost to N.K.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2017
وكان مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، وافق، بالإجماع، على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية مساء أمس السبت، يمكن أن تخفض بمقدار الثلث عائدات الصادرات السنوية للدولة الآسيوية البالغة ثلاثة مليارات دولار، وذلك بسبب التجربتين اللتين أجرتهما بيونغ يانغ على صواريخ باليستية عابرة للقارات في يوليو/ تموز الماضي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)