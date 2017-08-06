البيت الأبيض: ترامب يشكر روسيا والصين على التعاون في ملف كوريا الشمالية

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشكر إلى كل من روسيا والصين على التعاون في مجلس الأمن بشأن فرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب التجربتين اللتين أجرتهما بيونغ يانغ على صواريخ باليستية عابرة للقارات في يوليو/ تموز.

© AP Photo/ Jason DeCrow مجلس الأمن يقر بالإجماع عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

وقال البيت الأبيض، في بيان له، اليوم الأحد، 6 أغسطس/أب، "الرئيس دونالد ترامب يؤيد اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي الجديد، الذي يوسع العقوبات على كوريا الشمالية ردا على تجارب الصواريخ البالستية التي أجريت مؤخرا. وأعرب الرئيس عن امتنانه للصين وروسيا للتعاون في ضمان اتخاذ هذا القرار".

وأضاف البيان، أن الرئيس ترامب يواصل العمل مع الحلفاء لزيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على كوريا الشمالية.