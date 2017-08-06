الصين: العقوبات ضد كوريا الشمالية ضرورية ومجرد بداية

وأضاف الوزير: "الغرض من هذا الإجراء هو استجابة ضرورية في محاولة أخرى لكبح تطوير البرنامج النووي في كوريا الشمالية".
وأشار الوزير إلى أن القرار يتألف من شقين، الأول يسلط الضوء على حقيقة أن كوريا الشمالية لا تزال تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي وتقوم بعمليات إطلاق، وردا على هذه الإجراءات يتطلب رد فعل مناسب من المجتمع الدولي.
هذا وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وذلك بسبب التجربتين اللتين أجرتهما بيونجيانغ على صواريخ باليستية عابرة للقارات في يوليو/ تموز الماضي.
هذا وشكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كل من روسيا والصين على التعاون في مجلس الأمن بشأن فرض عقوبات على كوريا الشمالية، مشيراً إلى أنه سيواصل العمل مع الحلفاء والشركاء من أجل زيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على كوريا الشمالية.
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