الصين: العقوبات ضد كوريا الشمالية ضرورية ومجرد بداية

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأحد إن العقوبات ضرورية ضد كوريا الشمالية ولكنها بالتأكيد ليست الهدف النهائي .

© REUTERS/ YURI GRIPAS البيت الأبيض: ترامب يشكر روسيا والصين على التعاون في ملف كوريا الشمالية

موسكو- سبوتنيك. وقال الوزير على هامش اجتماع أمني إقليمي في مانيلا بعد أن فرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية: " العقوبات ضرورية، لكنها ليست الهدف النهائي، الهدف يكمن في العودة إلى المفاوضات لحل الأزمة النووية لشبه الجزيرة الكورية، ومن خلال الحوار إيجاد الظروف الملائمة لتسوية نهائية، وتحقيق نزع السلاح النووي على المدى الطويل، والاستقرار في شبه الجزيرة".

وأضاف الوزير: "الغرض من هذا الإجراء هو استجابة ضرورية في محاولة أخرى لكبح تطوير البرنامج النووي في كوريا الشمالية".

وأشار الوزير إلى أن القرار يتألف من شقين، الأول يسلط الضوء على حقيقة أن كوريا الشمالية لا تزال تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي وتقوم بعمليات إطلاق، وردا على هذه الإجراءات يتطلب رد فعل مناسب من المجتمع الدولي.

هذا وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وذلك بسبب التجربتين اللتين أجرتهما بيونجيانغ على صواريخ باليستية عابرة للقارات في يوليو/ تموز الماضي.

هذا وشكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كل من روسيا والصين على التعاون في مجلس الأمن بشأن فرض عقوبات على كوريا الشمالية، مشيراً إلى أنه سيواصل العمل مع الحلفاء والشركاء من أجل زيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على كوريا الشمالية.