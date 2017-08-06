مقتل 4 أشخاص وجرح العشرات في ولاية نيوجيرسي الأمريكية

أعلنت السلطات المحلية في ولاية نيوجيرسي الأمريكية عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة أخرين بعد قيام مسلح بإطلاق النار بشكل عشوائي

وأوضحت الشرطة الامريكية في بيان لها أن ليلة السبت الفائتة، قام مسلح بإطلاق النار بشكل عشوائي خلال حفل محلي في مجمع رياضي في مدينة ليكوود التابعة لولاية نيوجيرسي الأمريكية، ما ادى الى مقتل 4 أشخاص على الأقل وجرح العشرات بجروح طفيفة.

ولم توضح الشرطة في بيانها دوافع هجوم المسلح وأسبابه وفتحت السلطات تحقيقا في الأمر