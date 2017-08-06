عرض إسرائيلي لصحافية إيرانية

عرضت إسرائيل،اليوم الأحد، على مدونة إيرانية تعيش في تركيا اللجوء إليها بعد أن تعرضت للترحيل قسرا إلى إيران حيث ستكون في خطر لأنها تعمل لحساب موقع إخباري إسرائيلي.

© AFP 2017/ Atta Kenare لاريجاني: إيران تتمتع بالأمن في منطقة متوترة

وأفادت صحيفة إسرائيلية محلية، ان المدونة ندى أمين التي تكتب باللغة الفارسية للصحيفة غادرت إيران في 2014 إلى تركيا. وأضافت أن المدونة خاضت معركة قضائية للحيلولة دون ترحيلها وبحثت عن دول أخرى قد توافق على استقبالها كلاجئة.

لكن وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي قال إنه سيصدر تأشيرة سفر خاصة للمدونة البالغة من العمر 32 عاما وذلك بعد التماسات قدمتها نقابات صحفية في إسرائيل. وقال درعي في بيان إنها "صحفية حياتها في خطر حقيقي. وسمحت بدخولها دون تأخير في ضوء الظروف الإنسانية الواضحة".





