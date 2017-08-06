بسبب الصيانة ترامب يعمل خارجا

أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ان تواجده في ولاية نيوجرسي الأمريكية ليس لقضاءالإجازة بل للعمل في ظروف أفضل، مشيرا أنه يقيم في احدى نوادي الغولف التابعة له.

© REUTERS/ YURI GRIPAS البيت الأبيض: ترامب يشكر روسيا والصين على التعاون في ملف كوريا الشمالية

وفي تعليق على إجازته، قال ترامب: "أنا الآن مستمر في العمل في بريدمينستر في نيوجرسي، فيما يشهد البيت الأبيض في هذه الأثناء أعمال صيانة وترميم كانت مقررة منذ أمد. لا يمكن اعتبار إجازتي هذه عطلة، حيث أقضي معظم الوقت في إجراء الاتصالات وعقد اللقاءات".

وأعلن البيت الأبيض ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقضي إجازة تمتد لـ17 يوما اعتبارا من أول أمس الجمعة.

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض أن ترامب سوف يستمر في تأدية مهامه من أحد المنتجعات، نظرا لأعمال الترميم والصيانة التي تخضع لها مرافق البيت الأبيض وأنظمة التدفئة والتكييف، لاسيما مع اشتداد حر أغسطس الذي يجعل العمل مستحيلا بلا تكييف.