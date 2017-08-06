بالصور...رئيس الوزراء الكندي "يسقط" في الماء عند محاولته الجلوس في القارب

وقعت الحادثة مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عندما كان يستريح في الحديقة الوطنية " Gulf Islands".

أضحك رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في هذه العطلة الناس عندما سقط في الماء حين كان يحاول الجلوس في القارب، ووقع الحادث في منطقة سيدني محافظة كولومبيا البريطانية، عندما كان يتنزه في حديقة Gulf Islands"".

ولم يشعر ترودو بالحرج أبدا من هذا الموقف، بل واصل عطلته بابتسامة، وحتى إنه ضحك على نفسه ونشر الصورة على التويتر الخاص به.

وكتب رئيس الوزراء الكندي على التويتر: "وقعت في الحديقة في هذا الصباح".