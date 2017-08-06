أستراليا ترسل سفنا وغطاسين بعد تحطم طائرة وفقد 3 من مشاة البحرية الأمريكية

قالت الحكومة الأسترالية اليوم الأحد إنها ستنشر قواتها المسلحة للمساعدة في جهود الانتشال بعد أن علقت البحرية الأمريكية عملية البحث عن ثلاثة من أفراد مشاة البحرية بعدما تحطمت طائرتهم قبالة الساحل الشمالي الشرقي الأسترالي أمس.

وكانت البحرية الأمريكية قالت في وقت سابق إنها انتقلت من جهود البحث والإنقاذ إلى جهود الانتشال التي قد تستمر عدة أشهر وأخطرت عائلات المفقودين الثلاثة.

وقالت القوة الاستطلاعية الثالثة التابعة لمشاة البحرية والمتمركزة في أوكيناوا باليابان "التحول جاء بعد أن قاد الفريق جهود بحث متواصلة بدعم من طائرات وسفن".

وأضافت القوة في بيان "جهود الانتشال ستبذل المزيد من البحث والتقييم والاستطلاع في المنطقة كلما سمحت حالة البحر".

ووصفت قوات مشاة البحرية الأمريكية تحطم الطائرة وهي من طراز إم في-22 أوسبري بأنه حادث مؤسف وقالت إن التحقيقات جارية لمعرفة ملابساته.

© REUTERS/ JASON REED الجيش الأمريكي يعلق البحث عن مشاة بحرية تحطمت طائراتهم قبالة أستراليا

وقالت ماريس بين وزيرة الدفاع الأسترالية إن الحكومة الأسترالية ستساعد جهود الانتشال التي تقودها الولايات المتحدة بعد وقف ما وصفتها "بعملية بحث وإنقاذ مكثفة".

وقالت في بيان "قلوبنا مع كل المتضررين من هذا الحدث المأساوي والحكومة الأسترالية مستعدة لدعم الولايات المتحدة بدرجة أكبر بأي شكل".

وأضافت أن سفينة تابعة للبحرية الأسترالية في طريقها لمنطقة البحث. وأضافت أن فريقا من الغطاسين التابعين للبحرية سيرسل قريبا وإن وحدات الطيران التابعة للجيش "مستعدة لتقديم أي مساعدة إضافية مطلوبة خلال فترة وجيزة".

وإلى جانب الثلاثة المفقودين جرى إنقاذ 23 من أفراد مشاة البحرية الأمريكية. وقال مسؤولو الطوارئ الأستراليون إن شخصا نقل إلى مستشفى في روكهامبتون في ولاية كوينزلاند لكن لم يقدموا المزيد من التفاصيل.

وقالت القوة الاستطلاعية الثالثة على تويتر "جميع الأفراد الآخرين بخير".