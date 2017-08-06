مقتل وإصابة العشرات في هجوم على كنيسة نيجيرية

قتل ما لايقل عن ثمانية أفراد وأصيب 18 آخرين، اليوم الأحد 6 أغسطس/ آب، في مدينة أوزوبولو بولاية أنمبرة النيجرية، وذلك في هجوم مسلح على كنيسة كاثوليكية.

© AP Photo/ ثلاثة انتحاريين يفجرون نفسهم بعد فشلهم بتنفيذ هجوم إرهابي في نيجيريا

وصرح مأمور الشرطة جاربا عمر، لوكالة الأنباء النيجيرية، أن جثث القتلى تم إيداعها مستشفى نامدي أزيكيو الجامعي، فيما نقل المصابون فورا لتلقي العلاج.

وأوضح عمر التحقيقات الأولية حول الهجوم الذي وقع في حوالي الساعة السادسة صباحًا بكنيسة سان فيليب أوزوبولو، كشفت أن منفذه هو أحد السكان الأصليين للمنطقة التي شهدت الواقعة.

في سياق آخر، وقع هجوم مسلح قرب بلدة "أمتشيد" بمنطقة فار نورث بالكاميرون،ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تعرف هوية المهاجمين.