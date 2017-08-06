تقارير عن "هجوم إرهابي" في مدينة "فالنسيا" وسط فنزويلا

قال مسؤول في الحزب الاشتراكي في فنزويلا، اليوم الأحد 6 أغسطس/آب، إن هجوما إرهابيا وقع في مدينة "فالنسيا" بوسط البلاد.

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قال ديوسدادو كابيلو، المسؤول بالحزب الاشتراكي، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" إن هناك "هجوما إرهابيا" وقع في مدينة فالنسيا.

وتحدثت شاهدة عيان من فالنسيا لـ"رويترز" إن دوي إطلاق نار لا يزال مستمرا في المدينة منذ أثناء الليل.

Asi está la brigada blindada 41 en #Naguanagua 7:50 am dicen por megáfono que salgan todos a la grama central y se colocan en el piso. pic.twitter.com/zHSaK6oURW — El Pulso.com (@ElpulsoVzla) August 6, 2017

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ونشرت وسائل إعلام فنزويلا، تسجيلا مزعوما يظهر مجموعة من الرجال ترتدي زيا عسكريا، يعلنون فيه بدء انتفاضة من أجل استعادة الديمقراطية في المدينة.

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وقال رجلا في الكلمة المزعومة، يدعى، خوان كاجواريبانو، إن أي وحدة عسكرية سترفض الدعوة إلى التمرد، ستصبح بمثابة هدفا عسكريا لهم.

ولم يتسن التأكد من صحة تلك المزاعم من عدمها، ولكن ما ظهر أن الفيديو المزعوم للرجال الذين يرتدون الزي العسكري، تم حذفه من موقع "يوتيوب" بعد وقت قصير من نشره.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية تقريرا لاحقا، أكدت فيه أن القوات الفنزويلية تحركت للسيطرة على قاعدة "باراماكاي" العسكرية، التي سيطر عليها جنود وسط البلاد.