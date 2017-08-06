تركيا تمنح الجنسية ل 7000 سوري

أشار الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية – مديرية النفوس والمواطنة التركية، صباح يوم 4 أغسطس 2017، عن تغير حالة الاستعلام عن الجنسية التركية لبعض السوريين الذين وصلوا إلى مرحلة إدراج أسمائهم إلى لائحة قرار منح الجنسية، وقد ظهرت رسالة على الموقع للمتقدمين تفيد بما يلي، بحسب موقع "الميادين الإخبارية".

"بعد التأكد من تحقيقك الشروط المطلوبة للجنسية وفق القانون الناظم تم الاقرار بمنحك الجنسية التركية، وفي إطار وعيك لحقوقك وواجباتك تجاه الدولة التركية نبارك لك ونتمنى أن تكون مواطناً محترماً لحقوق الإنسان وحريته، وسيتم تبليغك بما يلزم من طرف الجهة المختصة".

© REUTERS/ Stephanie McGehee دولة عربية تمنح الجنسية لـ43 ألف شخص خلال 25 سنة

وفي حديث مع أحد المتقدمين الذين تغيرت حالتهم الموجهة من قِبل مديرية النفوس في ولاية قهرمان مرعش، أشار إلى أن المديرية ردت عليه قائلة بأن:" قوائم الجنسية ستوزع تباعاً إلى جميع الولايات اعتباراً من تاريخ يوم 4 أب/أغسطس، وسيتم إرسال رسائل أو إجراء اتصال هاتفي من قبل مديرية النفوس لمن لهم أسماء في القوائم للمراجعة واستكمال الاجراءات، وسيتم إعطاء وصل مؤقت لمن يستكمل الإجراءات ومن ثم منحه الهوية التركية وتستغرق هذه العملية مدة تتراوح بين الشهر والشهر ونصف".

وطالما نشرت بعض الصحف التركية في وقت مضى بأن 7000 طلب جنسية استثنائية أصبح جاهزاً وقيد التصديق والتوقيع من قبل مجلس الوزارء التركي.

وجديربالذكر أن العديد من رسائل الجنسية الاستثنائية أرسلت إلى بعض السوريين أصحاب الشهادات وأذونات العمل قبل أسبوعين من قبل إدارة هجرة عنتاب.

ومن المتوقع بعد إقرار منح الجنسية للدفعة الأولى تغير حالة من هم في مرحلة البحث والتدقيق إلى مرحلة ‘دراج أسمائهم إلى لائحة إصدار القرار.