تسليم غواصة "فاتح" للجيش الإيراني في أواخر سبتمبر

أعلن رئيس مؤسسة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع الأميرال أمير رستكاري إن غواصة "فاتح" المصنعة من قبل المتخصصين في مؤسسة الدفاع البحري في وزارة الدفاع ستسلم إلى أسطول القوة البحرية الإستراتيجية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال أسبوع الدفاع المقدس في أواخر سبتمبر/أيلول القادم.

وفي تصريح له اليوم الأحد أشار الأميرال رستكاري إلى القدرات التي يتمتع بها المتخصصون الإيرانيون في مجال صناعة وتصميم المعدات الدفاعية البحرية وقال بحسب وكالة "إرنا": نبذل قصاري جهدنا من أجل تسليم غواصة "فاتح" بصورة رسمية إلى القوة البحرية الإستراتيجية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال أسبوع الدفاع المقدس.

وأشار إلى أن غواصة فاتح ونظراً للتعقيد الذي تتميز به، تمر حالياً في مرحلة الإختبار وسوف يتم إعدادها للتسليم.

ولفت إلى أن غواصة "فاتح" تتمتع بإمكانيات كبيرة وقال إنها تعتبر من الغواصات شبه الثقيلة بوزن 527 طنا وهي أفضل من غواصة "غدير" على صعيد قدرتها على الحركة في العمق 200 متر وأشار إلي أن لديها قدرة على إطلاق أربعة صواريخ بقطر 533 ملم وحمل ثمانية من الألغام البحرية.