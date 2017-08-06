نتنياهو يهنئ وزير الاتصالات الإسرائيلي بقرار وقف بث "الجزيرة" في إسرائيل

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، بقرار وزارة الاتصالات وقف بث شبكة "الجزيرة" القطرية في إسرائيل، خلال الأسبوعين المقبلين.

القدس — سبوتنيك. وقال نتنياهو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، "أبارك لوزير الاتصالات أيوب قرا، أنه واستكمالا لتوجيهاتي، اتخذ اليوم سلسلة إجراءات عملية من أجل وقف النشاط التحريضي للجزيرة في إسرائيل".

وأعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، اليوم الأحد 6 آب/ أغسطس، أن بلاده ألغت اعتماد صحفيي قناة الجزيرة القطرية لديها، وتعمل على إغلاق مكاتب القناة.

وأضاف قرا: استندنا في قرارنا إلى قيام دول عربية سنية بإغلاق مكاتب الجزيرة لديها وحظر عملها، ونطالب شركات توزيع البث بإلغاء بث قناة الجزيرة.

يشار إلى أن شبكة "الجزيرة" القطرية كانت قد استنكرت تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشرها على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" هدد فيها بإغلاق مكتب "الجزيرة" في القدس، متهما إياها بالتحريض على العنف خلال تغطيتها قضية المسجد الأقصى.