الحرس الثوري الإيراني يشتبك مع مسلحين على الحدود ومقتل شخصين

اشتبك الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد 6 أغسطس/ آب، مع مجموعة مسلحين في شمال غرب البلاد مما أسفر عن مقتل اثنين منها.

© AFP 2017/ Atta Kenare لاريجاني: إيران تتمتع بالأمن في منطقة متوترة

ونقل موقع وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن البريجادير جنرال محمد باكبور قائد القوات البرية للحرس الثوري قوله إن أربعة مسلحين أصيبوا أيضا وإن قواته استولت على بعض المواد العسكرية.

وذكر التقرير أن الاشتباكات وقعت في إقليم أذربيجان الغرب المحاذي لتركيا والعراق لكنه لم يحدد متى حدثت الواقعة.

وتعتبر الاشتباكات مع الجماعات المسلحة الإيرانية الكردية المتمركزة في العراق شائعة في المنطقة، وفي الشهر الماضي قال الحرس الثوري في بيان إنه خاض اشتباكات عنيفة مع مسلحين على الحدود مع العراق مما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين وأحد أفراده.

وهاجم تنظيم داعش في السابع من يونيو/حزيران البرلمان في طهران وضريح آية الله روح الله الخميني مما أسفر عن مقتل 18 شخصا. وكان المهاجمون جميعا من الإيرانيين الأكراد، وأطلق الحرس الثوري عدة صواريخ على قواعد داعش في سوريا في نفس اليوم ردًا على الهجوم.