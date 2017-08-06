الحرس الثوري الإيراني يشتبك مع مسلحين على الحدود ومقتل شخصين

وذكر التقرير أن الاشتباكات وقعت في إقليم أذربيجان الغرب المحاذي لتركيا والعراق لكنه لم يحدد متى حدثت الواقعة.
وتعتبر الاشتباكات مع الجماعات المسلحة الإيرانية الكردية المتمركزة في العراق شائعة في المنطقة، وفي الشهر الماضي قال الحرس الثوري في بيان إنه خاض اشتباكات عنيفة مع مسلحين على الحدود مع العراق مما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين وأحد أفراده.
وهاجم تنظيم داعش في السابع من يونيو/حزيران البرلمان في طهران وضريح آية الله روح الله الخميني مما أسفر عن مقتل 18 شخصا. وكان المهاجمون جميعا من الإيرانيين الأكراد، وأطلق الحرس الثوري عدة صواريخ على قواعد داعش في سوريا في نفس اليوم ردًا على الهجوم.
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