اليابان: حان وقت الضغط الفعال على كوريا الشمالية وليس الحوار

رحب نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية، توشيهيدي آندو، اليوم الأحد، بعقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بسبب تجاربها الصاروخية.

وقال: إن الوقت قد حان لبذل المزيد من الجهد "للضغط الفعال" على بيونغ يانغ بدلا من السعي إلى الحوار. بحسب ما نقلته رويترز.

وأوضح آندو خلال مؤتمر صحفي في مانيلا "الآن ليس الوقت المناسب للحوار ولكن لزيادة الضغط الفعال على كوريا الشمالية حتى تتخذ إجراءات ملموسة نحو نزع السلاح النووي". وفرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس السبت، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية يمكن أن تخفض بمقدار الثلث عائدات الصادرات السنوية للدولة الآسيوية البالغة ثلاثة مليارات دولار وذلك بسبب التجربتين اللتين أجرتهما بيونغ يانغ على صواريخ باليستية عابرة للقارات في يوليو تموز.

وذكرت "رويترز" أن القرار الذي أعدته الولايات المتحدة يحظر صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد والحديد الخام والرصاص والرصاص الخام والمأكولات البحرية.

ويحظر أيضا على الدول زيادة الأعداد الحالية من الكوريين الشماليين العاملين في الخارج كما يحظر أي مشروعات مشتركة جديدة معها وأي استثمار جديد في مشروعات مشتركة حالية.

ويضيف القرار الذي أقر بالإجماع تسعة أفراد وأربعة كيانات إلى القائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة مما يجعلهم عرضة لتجميد الأرصدة على مستوى العالم وحظر السفر.