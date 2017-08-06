المحققة الدولية بشأن سوريا نفذ صبرها: سأترك هذه اللجنة... نحن بلا سلطة

ذكرت وكالة أنباء "إس.دي.إيه" السويسرية أن عضو لجنة التحقيق الدولية في الشأن السوري، كارلا ديل بونتي، قالت اليوم الأحد إنها قررت ترك منصبها بعد أن أصبحت مهمتها مستحيلة بسبب نقص الدعم السياسي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

© Sputnik. Valeri Melnikov تدخل الأطراف الخارجية في سورية حوّل الاحتجاجات السلمية في 2011 إلى حرب أهلية

وأبلغت ديل بونتي 70 عاما، التي أقامت دعاوى قضائية في جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، جلسة نقاش على هامش مهرجان "لوكارنو" السينمائي أنها أعدت بالفعل خطاب استقالتها. بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

ومضت تقول "سأترك هذه اللجنة التي لا تحظى بدعم أي إرادة سياسية".

وقالت ديل بونتي "لا أملك أي سلطة ما دام لا يفعل مجلس الأمن شيئا. نحن بلا سلطة ولا توجد عدالة من أجل سوريا".

وانضمت ديل بونتي التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا إلى لجنة التحقيق في الشأن السوري المؤلفة من ثلاثة أفراد في أيلول/ سبتمبر 2012. وتقوم اللجنة بتسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيميائية وجرائم الإبادة ضد الأيزيديين في العراق وأساليب الحصار وقصف قوافل المساعدات.

ولم يتسن الوصول لديل بونتي للتعليق ولم تؤكد الأمم المتحدة بعد خطط المسؤولة الدولية للاستقالة.