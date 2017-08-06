المحققة الدولية بشأن سوريا نفذ صبرها: سأترك هذه اللجنة... نحن بلا سلطة

ومضت تقول "سأترك هذه اللجنة التي لا تحظى بدعم أي إرادة سياسية".
وقالت ديل بونتي "لا أملك أي سلطة ما دام لا يفعل مجلس الأمن شيئا. نحن بلا سلطة ولا توجد عدالة من أجل سوريا".
وانضمت ديل بونتي التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا إلى لجنة التحقيق في الشأن السوري المؤلفة من ثلاثة أفراد في أيلول/ سبتمبر 2012. وتقوم اللجنة بتسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيميائية وجرائم الإبادة ضد الأيزيديين في العراق وأساليب الحصار وقصف قوافل المساعدات.
ولم يتسن الوصول لديل بونتي للتعليق ولم تؤكد الأمم المتحدة بعد خطط المسؤولة الدولية للاستقالة.
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