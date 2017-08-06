شيكاغو ترفع دعوى قضائية ضد ترامب

أعلن رئيس بلدية رامباد إيمانويل، اليوم الأحد، أن شيكاغو سترفع دعوى ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدًا الإثنين.

وأضاف أن هذه الدعوى القضائية بسبب التهديدات بحجب أموال المنحة العامة عن الولاية، مما يرفع من حدة حملة مكافحة الهجرة الفدرالية، بحسب "رويترز".

وتأتي الدعوى الفيدرالية بعد أقل من أسبوعين من إعلان النائب العام جيف سيسيونس، أن وزارة العدل الأمريكية ستجرد بعض المدن من أموال المنحة، ما لم توافق على السماح لسلطات الهجرة بالوصول إلى السجون المحلية وتقديم إشعار قبل 48 ساعة من الإفراج عن أي شخص مطلوب للهجرة.