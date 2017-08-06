أكثر من 270 إرهابيا فرنسيا عادوا من سوريا والعراق

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن من الصعوبة بمكان تأكيد عدد الإرهابيين من أصول فرنسية الذين قتلوا خلال مشاركتهم بالقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية في كلا البلدين.
ولفت الوزير الفرنسي إلى أن ممثلي الإدعاء يحققون مع من تم احتجازه منهم.
وتقدر السلطات الفرنسية أن نحو ألف فرنسي انضموا إلى تنظيم "داعش" وتنظيمات إرهابية أخرى في سوريا والعراق وذلك في الوقت الذي تشهد فيه الدول الأوروبية حالة استنفار أمني تحسبا لوقوع اعتداءات جديدة على غرار تلك التي وقعت في فرنسا وبلجيكا وألمانيا.
وجاءت نتيجة تجاهل مسؤولي بعض هذه الدول التحذيرات المتكررة من مغبة دعم الإرهاب في سوريا والمنطقة ومن ارتداد الإرهاب على داعميه. بحسب ما ذكرته وكالة "سانا".
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