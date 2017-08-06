أكثر من 270 إرهابيا فرنسيا عادوا من سوريا والعراق

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولوم، أن أكثر من 270 إرهابيا عادوا من سوريا والعراق إلى فرنسا محذرا في الوقت نفسه من مخاطر ذلك على أمن واستقرار بلاده.

© AP Photo/ 50 إرهابي داعشي أوروبي يتدربون في خلية سرية في سوريا لهذا الغرض

وفي حديث له مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" قال كولوم: تشير التقديرات إلى أن 271 متطرفا عادوا إلى فرنسا في الآونة الأخيرة من سوريا والعراق هم 217 بالغا و54 حدثا".

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن من الصعوبة بمكان تأكيد عدد الإرهابيين من أصول فرنسية الذين قتلوا خلال مشاركتهم بالقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية في كلا البلدين.

ولفت الوزير الفرنسي إلى أن ممثلي الإدعاء يحققون مع من تم احتجازه منهم.

وتقدر السلطات الفرنسية أن نحو ألف فرنسي انضموا إلى تنظيم "داعش" وتنظيمات إرهابية أخرى في سوريا والعراق وذلك في الوقت الذي تشهد فيه الدول الأوروبية حالة استنفار أمني تحسبا لوقوع اعتداءات جديدة على غرار تلك التي وقعت في فرنسا وبلجيكا وألمانيا.

وجاءت نتيجة تجاهل مسؤولي بعض هذه الدول التحذيرات المتكررة من مغبة دعم الإرهاب في سوريا والمنطقة ومن ارتداد الإرهاب على داعميه. بحسب ما ذكرته وكالة "سانا".