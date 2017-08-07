أول لقاء يجمع وزير خارجية كوريا الشمالية بنظيره الكوري الجنوبي في مانيلا

صرح مسئول في وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، أن وزيري خارجية الكوريتين تبادلا وجهات النظر حول مبادرة حكومة سيئول لإجراء الحوار بين سيئول وبيونغ يانغ.

وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الجنوبية، اليوم الاثنين، 7 أغسطس/أب، نقلا عن مسؤول، التقت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانغ كيونغ هوا، بنظيرها الكوري الشمالي، ري يونغ هو، في صالة انتظار لمأدبة العشاء ضمن منتدى آسيان للأمن الإقليمي المقامة مساء يوم أمس الأحد في مانيلا.

وأوضح الوكالة الكورية الجنوبية، أن كانغ انتهزت الفرصة، وقالت لنظيرها الشمالي إنها تتوقع تجاوبا سريعا مع مبادرة حكومة سيئول المعروفة باسم "مبادرة برلين"، بالإشارة إلى عدم صدور أي رد فعل من الجانب الكوري الشمالي على هذه المبادرة.

ورد الوزير الكوري الشمالي، إن المبادرة تفتقر الجدية وهي مطروحة في الوقت الذي يمارس فيه الجانب الجنوبي ضغوطاً على الشمال بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، حسب ما نقلته وكالة يونهاب، نقلاً عن المسئول.