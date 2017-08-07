تيلرسون: واشنطن ترد على قرار تقليص البعثة الأمريكية في روسيا الشهر المقبل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أن واشنطن سترد بحلول 1 سبتمبر/أيلول، على طلب موسكو للحد من بعثتها الدبلوماسية في روسيا.

© Sputnik. Michail Klementiev بوتين يأمر بمغادرة 755 دبلوماسيا أمريكيا ردا على العقوبات

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، اليوم الاثنين، 7 أغسطس/أب ، إنه أخطر نظيره الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائهما في مانيلا يوم أمس الأحد، لكن لم يشر بالتحديد كيف تخطط الولايات المتحدة للرد على ذلك.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، عن استعداده للتعاون مع روسيا، مشيراً إلى أن قطع العلاقات بسبب بعض الخلافات بوجهات النظر أمر لا طائل منه.

ووفقا لوكالة رويترز، قال تيلرسون إن الولايات المتحدة تبحث في علاقات واقعية مع روسيا، مشيراً إلى إمكانية العمل سويا لحل المشاكل.

وبالنسبة لكوربا الشمالية، قال الوزير الأمريكي، إن على كوريا الشمالية وقف تجاربها الصاروخية إن كانت ترغب في إجراء حوار، مؤكداً أن الأطراف المعنية بالتوترات في شبه الجزيرة الكورية يمكن أن تجري حواراً عندما تكون الظروف صحيحة، وذلك وفقاً لرويترز.