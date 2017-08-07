تيلرسون: واشنطن ترد على قرار تقليص البعثة الأمريكية في روسيا الشهر المقبل

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، عن استعداده للتعاون مع روسيا، مشيراً إلى أن قطع العلاقات بسبب بعض الخلافات بوجهات النظر أمر لا طائل منه.
ووفقا لوكالة رويترز، قال تيلرسون إن الولايات المتحدة تبحث في علاقات واقعية مع روسيا، مشيراً إلى إمكانية العمل سويا لحل المشاكل.
وبالنسبة لكوربا الشمالية، قال الوزير الأمريكي، إن على كوريا الشمالية وقف تجاربها الصاروخية إن كانت ترغب في إجراء حوار، مؤكداً أن الأطراف المعنية بالتوترات في شبه الجزيرة الكورية يمكن أن تجري حواراً عندما تكون الظروف صحيحة، وذلك وفقاً لرويترز.
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