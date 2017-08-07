تيلرسون:يمكن تسوية المشكلات مع روسيا وتفادي تضرر العلاقات

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تريد العمل مع روسيا وإن قطع العلاقات بسبب خلافاتها أمر غير مجد.

© REUTERS/ CARLOS BARRIA تيلرسون: واشنطن ترد على قرار تقليص البعثة الأمريكية في روسيا الشهر المقبل

وفي مناقشة لاجتماع عقده مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف يوم الأحد، قال تيلرسون للصحفيين إن روسيا أشارت إلى "بعض الاستعداد" لإجراء محادثات وإيجاد سبل لتحقيق تقدم بشأن قضية أوكرانيا الشائكة. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف أنه ينظر إلى العلاقات الأمريكية الروسية بشكل عملي ويعتقد بإمكان معالجة المشكلات وأكد للافروف ضرورة أن تفهم روسيا أن التدخل في الانتخابات شيء خطير للغاية.

وقال تيلرسون في وقت سابق: "نحن تحدثنا باستمرار أن اتفاقات مينسك يجب أن تنفذ، وإلا لن يحدث شيء لوضع العقوبات المفروضة بخصوص أوكرانيا".