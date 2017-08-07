كوريا الشمالية ترفض بشكل كامل قرار مجلس الأمن الدولي والعقوبات الجديدة

قالت حكومة بيونغ يانغ إنها ترفض بشكل كامل قرار مجلس الأمن الدولي والعقوبات الجديدة المفروضة عليها معتبرة إياها انتهاكا لسيادتها.

© Sputnik. Vladimir Pesnya الخارجية الروسية تدعو للبدء الفوري في البحث عن تسوية سياسية للأزمة الكورية

وأكدت الحكومة في بيان لها أنها لن تناقش قضية نزع السلاح النووي مادام هناك تهديد نووي وعداء قائم من قبل الولايات المتحدة.

وجاء في بيان الحكومة الذي نشر على وكالة أنباء كوريا الشمالية:

مادام هناك تهديد نووي ومكائد ضد الجمهورية، نحن لن نناقش القوة النووية الرادعة والدفاعية ولن نوقف طريق تعزيز القوة النووية للدولة.

وفرض مجلس الأمن الدولي في الـ 5 أب/أغسطس، حزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية بسبب برنامجها الصاورخي.

ومرر المجلس بالإجماع مشروع قرار يحظر بعض الصادرات من كوريا الشمالية ويفرض قيودا على الاستثمارات داخلها.

اختبرت كوريا الشمالية، مرتين خلال تموز/يوليو الماضي، صاروخا بالستيا عابر للقارات وأثارت التجربتان إدانات دولية واسعة، لاسيما من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.



