كوريا الشمالية ترفض بشكل كامل قرار مجلس الأمن الدولي والعقوبات الجديدة

وأكدت الحكومة في بيان لها أنها لن تناقش قضية نزع السلاح النووي مادام هناك تهديد نووي وعداء قائم من قبل الولايات المتحدة.

يتبع…