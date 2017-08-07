الخارجية الروسية تدعو للبدء الفوري في البحث عن تسوية سياسية للأزمة الكورية

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى عدم السماح باللجوء إلى سيناريو القوة والبدء الفوري في البحث عن تسوية سياسية فيما يخص كوريا الشمالية.

© REUTERS/ KCNA كوريا الشمالية ترفض بشكل كامل قرار مجلس الأمن الدولي والعقوبات الجديدة

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف تبادل مع نظيره الكوري الشمالي الآراء حول القضايا الحيوية في العلاقات الثنائية.

وأضافت الخارجية أن الطرفين بحثا الوضع الراهن في شيه الجزيرة الكورية في سياق توفير الأمن شمال شرق آسيا.

كما دعا لافروف جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس تفاديا لحدوث سيناريو قوة في شبه الجزيرة الكورية.

وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، محادثات مع نظيره الكوري الشمالي ري يونج هو، على هامش فعاليات منتدى آسيان المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وصل لافروف الأحد إلى العاصمة الفلبينية مانيلا للمشاركة في الفعاليات السنوية لمنتدى الآسيان، بما فيها الاجتماع الوزاري بين دول الآسيان وروسيا، وقمة شرق آسيا لوزراء الخارجية، والاجتماع الإقليمي للآسيان حول الأمن، حيث أجرى سلسلة من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك مع وزراء خارجية كل من تركيا والصين والولايات المتحدة.