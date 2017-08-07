الخارجية الروسية تدعو للبدء الفوري في البحث عن تسوية سياسية للأزمة الكورية

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى عدم السماح باللجوء إلى سيناريو القوة والبدء الفوري في البحث عن تسوية سياسية فيما يخص كوريا الشمالية.