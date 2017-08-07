مقتل 26 شخصا في فيضانات شمال فيتنام وخسائر بنحو 41 مليون دولار(صور)

قالت وكالة مكافحة الكوارث بالحكومة الفيتنامية، اليوم الاثنين، إن 26 شخصا لقوا حتفهم في فيضانات بشمال فيتنام تسببت أيضا في غرق مئات المنازل خلال الأسبوع المنصرم وأحدثت خسائر تقدر بنحو 41 مليون دولار.

وأضافت الوكالة في تقرير أن 15 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين وأن عملية البحث تعطلت بسبب دمار الطرق الناجم عن الفيضانات والانهيارات الأرضية. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© AFP 2017/ Hoang Dinh Nam الدراجات النارية على شوارع فيتنام، بعد العاصفة الاستوائية "تالاس"

وأصابت الفيضانات أربعة أقاليم بالشلل التام وأتلفت نظم المياه ومزارع الفاكهة والأرز بينما تهدم نحو 200 منزل وتضرر أكثر من 400 منزل آخر.

© AFP 2017/ Hoang Dinh Nam العاملون على شوارع فيتنام، بعد العاصفة الاستوائية "تالاس"

© AFP 2017/ Hoang Dinh Nam المشاة بعد الإعصار في فيتنام

وقالت لجنة التوجيه المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية ومكافحتها في تقرير "نصلح الطرق ونظم المياه والبنية التحتية الأخرى لضمان إعادة توطين الناس".

© AFP 2017/ Hoang Dinh Nam الدراجات النارية على شوارع فيتنام، بعد العاصفة الاستوائية "تالاس"