رئيس كوريا الجنوبية: حرب ثانية بشبه الجزيرة الكورية أمر غير مقبول

رفض الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، فرضية وقوع حرب جديدة في شبه الجزيرة الكورية، داعيا إلى تسوية الوضع بالوسائل الدبلوماسية.

طوكيو — سبوتنيك. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مون جيه، قوله إن "حرب ثانية بشبه الجزيرة الكورية أمر غير مقبول…هناك ضرورة للحل بالطرق السلمية والدبلوماسية".

وفي سياق متصل قالت وكالة يونهاب للأنباء إن وزيري خارجية الكوريتين التقيا يوم الأحد خلال الاجتماع الإقليمي للآسيان حول الأمن.

© REUTERS/ KCNA كوريا الشمالية ترفض بشكل كامل قرار مجلس الأمن الدولي والعقوبات الجديدة

وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترا على خلفية التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية والمناورات المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية، التي تعتبرها بيونغ يانغ تهديداً لأمنها.

وتعد الكوريتان في حالة حرب، فلم يجر إبرام اتفاق سلام بينهما بعد الحرب التي دارت رحاها خلال الفترة بين 1950 و1953.

ويبقى التوتر سمة العلاقات بين البلدين الجارتين، وهو الذي ازداد بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، على خلفية تجارب كوريا الشمالية النووية، وإطلاقها لصواريخ باليستية، اعتبرها مجلس الأمن الدولي اعتداءً.

ويعد الحوار بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية جزءا من سياسة الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب مون جاي إن، الرامية للتصالح في شبه الجزيرة الكورية.

