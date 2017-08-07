عشرات المهاجرين يقتحمون الحدود إلى جيب سبتة الإسباني

قالت خدمات الطوارئ إن عشرات المهاجرين القادمين من منطقة جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية عبروا الحدود إلى إسبانيا من المغرب في الساعات الأولى من اليوم، الاثنين 7 أغسطس/آب، بعد اقتحام بوابة حدودية ودخول جيب سبتة الخاضع للحكم الإسباني.

© AP Photo/ Gregorio Borgia القوات البحرية الليبية تنقذ 505 مهاجرين خلال 24 ساعة

وذكرت رويترز أن المهاجرين يحاولوا دائما اقتحام الحدود إلى جيبي سبتة ومليلية الخاضعين للحكم الإسباني في شمال أفريقيا المحاطين عادة بأسوار يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار ويعلوها سياج شائك.

وأفاد شاهد بأن مجموعة تضم أكثر من 100 مهاجرًا اقتحمت إحدى البوابات في السور تستخدم عادة كمعبر حدودي أمس الأحد وهو ما فاجأ قوات الأمن المغربية والإسبانية.

وقالت جمعية الصليب الأحمر إنها ساعدت 186 شخصا بعد محاولة اقتحام الحدود صباحا وأضافت أن أربعة مهاجرين نقلوا إلى المستشفى.

وبعد دخول الجيبين تنقل السلطات المهاجرين عادة إلى ملاجئ مؤقتة ليتم نقلهم في وقت لاحق إلى البر الرئيسي لإسبانيا أو تعيدهم السلطات إلى أوطانهم.

ويحاول العديد من المهاجرين دخول إسبانيا كوسيلة للوصول إلى أماكن أخرى في أوروبا، وزاد عدد المهاجرين الذين يحاولون دخول إسبانيا عبر البحر من شمال أفريقيا في العام الحالي برغم أن المسار بين ليبيا وإيطاليا ما يزال الأكثر شيوعا.

وقالت جمعية الصليب الأحمر في الأسبوع الماضي إنها قدمت المساعدة لنحو 7400 مهاجر عبروا الحدود إلى البر الرئيسي لإسبانيا وسبتة ومليلية منذ بداية العام الحالي مقابل 3600 مهاجر في نفس الفترة من العام الماضي.