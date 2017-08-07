عضوة بالكونغرس:عقوبات واشنطن الجديدة ضد موسكو "غير مناسبة"

قالت عضوة الكونغرس الأمريكي، دانا روراباتشر، اليوم الاثنين 7 أغسطس/آب، إن عقوبات واشنطن الجديدة ضد موسكو غير مناسبة، مشيرة إلى عدم توافق جميع شركاء الولايات المتحدة في أوروبا معها على ذلك.

© REUTERS/ JOSHUA ROBERTS ترامب يحمل الكونغرس مسؤولية تدني مستوى العلاقات مع روسيا

واشنطن- سبوتنيك. وقالت روراباتشر، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك:

أعتقد أن ذلك قد يؤثر على الأوروبيين، ما يدفعنا لإدراك أن الأوروبيين لا يؤمنوا بحملة البروباغاندا القائمة حول روسيا الآن.

هذا وكان الرئيس الأمريكي قد وقع في وقت سابق، قانونا بفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، تم اعتماده قبل ذلك من قبل أعضاء الكونغرس الأمريكي وبأغلبية ساحقة من الأصوات 419 مقابل 3.

وتشمل العقوبات الجديدة جميع المشاريع الجديدة والتي تملك فيها الشركات الروسية المشمولة ضمن العقوبات 33 بالمائة، ويشير القانون إلى ان الولايات المتحدة الأمريكية تواصل معارضة بناء خط أنابيب الغاز " التيار الشمالي-2".

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الصحفي للبيت الأبيض، نشر بعد ذلك بيانين، انتقد فيهما الرئيس الأمريكي هذا القانون، ومن ثم شرح سبب التوقيع عليه في نهاية المطاف.