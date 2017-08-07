بيونغ يانغ: على استعداد أن نلقن الولايات المتحدة "درسا قاسيا"

وأضافت حكومة بيونغ يانغ في بيان لها إنها مستعدة لإعطاء واشنطن درسا قاسيا لقوتها النووية الاستراتيجية إذا ما اتخذت ضدها إجراء عسكريا، مؤكدة أنها لن تضع برنامجها النووي أو صواريخها على طاولة المفاوضات، حسبما نقلت "رويترز".

© REUTERS/ KCNA كوريا الشمالية ترفض بشكل كامل قرار مجلس الأمن الدولي والعقوبات الجديدة

وقال بيان صادر عن وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو ، ووزع على وسائل الإعلام في مانيلا، إن بيونغ يانغ تعتبر عقوبات الأمم المتحدة الجديدة ضدها "مفبركة"، وتحذر من "إجراءات متابعة قوية" و"إعمال العدالة".

وأكد بيان الخارجية أن الأمم المتحدة أساءت استخدام سلطاتها.

وأشار البيان إلى أن تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في يوليو/ تموز أثبتت أن الولايات المتحدة برمتها كانت في نطاق الصواريخ الكورية الشمالية، وأن تلك الصواريخ وسيلة مشروعة للدفاع عن النفس.