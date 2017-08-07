توريد أمريكا أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار جنوب شرق البلاد

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن توريد أمريكا أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا سيؤدي إلى عدم استقرار جنوب شرق البلاد.

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف في حوار مع راديو "سبوتنيك" ردا على سؤال بهذا الشأن: "عمليا هذا يعني زعزعة للوضع القائم جنوب شرق أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه يعني الأسلحة الفتاكة لأن المعدات العسكرية الاخرى التي لا يمكن لها أن تأتي بضرر قاتل "تورد بكميات كبيرة إلى أوكرانيا ليس فقط من أمريكا بل ومن دول الناتو وغير الناتو".

© REUTERS/ Oleksandr Klymenko أوكرانيا تنتظر وصول أسلحة من كل دول العالم

ويذكر أنه سبق وأعلن نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال بول سيلفا، أن وزارة الدفاع الأمريكية ما زالت تدرس مسألة تزويد أوكرانيا بأسلحة قاتلة، ومن جانبه صرح المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا، كورت فولكر، بأن واشنطن تنظر في توريد الأسلحة إلى القوات لأوكرانية التي تشارك في العمليات العسكرية في إقليم دونباس.

هذا ومن جانبها حذرت روسيا، في أكثر من مناسبة من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، بسبب أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تصعيد الوضع. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن توريد الأسلحة إلي أوكرانيا من الخارج لن يساهم في تسوية الأزمة في دونباس وتنفيذ اتفاقات مينسك.