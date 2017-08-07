ظريف: الموقف الإيراني الداعم للقضية الفلسطينية ثابت ولن يتبدل

بحث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في العاصمة طهران اليوم الإثنين، مع وفد من حركة "حماس" الفلسطينية، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

© Sputnik. Vlademir Pesnya ظريف: إيران تدعم وقفا شاملا للنار على امتداد سوريا

طهران — سبوتنيك. وأكد ظريف أهمية القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية الإيرانية وضرورة العلاقة بفصائل المقاومة الفلسطينية، مشددا على ثبات الموقف الإيراني الداعم للقضية الفلسطينية. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأردف قائلا "هذا الموقف لن يتوقف أو يتبدل"، موضحا أن طهران "مستعدة لنبذ جميع الخلافات في سبيل دعم فلسطين والشعب الفلسطيني ووحدة الأمة".

يذكر أن وفد "حماس" شارك في مراسم أداء الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليمين الدستورية أمام البرلمان لولاية ثانية يوم السبت الماضي.