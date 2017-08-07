ريابكوف: واشنطن "طفل مدلل" في أزمة كوريا الشمالية

صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الإثنين 7 أغسطس/ آب، بأن الولايات المتحدة تشبه "طفلا مدللا" لأنها تحمل دولا أخرى المسؤولية عن الأزمة المتعلقة بكوريا الشمالية.

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف في تصريح لإذاعة "سبوتنيك":

إن واشنطن في بعض الحالات تميل إلى تحميل الآخرين المسؤولية عما يجب أن تقوم به بنفسها بشكل عام، وهذا نوع من طرق التصرف لدى الأمريكيين، ويمكن تشبيهه بسلوك طفل مدلل.

وتابع قائلا:

أنا لا أحاول تهميش الموضوع إطلاقا ولا أحاول جعله كوميديا، لأن الموضوع جدي للغاية، والأوضاع في منطقة شمال شرق آسيا قابلة للانفجار، وليس من الواضح كيف ستتطور الأوضاع.

يذكر أن الولايات المتحدة تحاول إقناع الصين بضرورة الضغط على كوريا الشمالية للتخلص من برنامجها النووي، كما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "خيبة أمله" بشأن الصين، التي لم تفعل شيئا، حسب قوله، فيما يتعلق بقضية كوريا الشمالية، أما الجانب الصيني فرفض مثل هذه الانتقادات.

ويأتي ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين من نوع "هواسونغ 14" في تموز/ يوليو الجاري، وتقول الولايات المتحدة إنهما صاروخان عابران للقارات، فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنهما صاروخان متوسطا المدى.