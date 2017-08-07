ميركل تتبرأ من فضيحة "فولكسفاغن"

© REUTERS/ HANNIBAL HANSCHKE مسؤول في "فولكسفاغن" يعترف بتضليل أمريكا

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة، أولريكه ديمر، اليوم الإثنين في برلين: "لا يوجد حالة واحدة قُدم فيها مسودة خطاب لجهات خارجية لمراجعتها".

وذكرت ديمر أن خطابات المستشارة آنجيلا ميركل يتم صياغتها والموافقة عليها داخليا دائما، حسب (د.ب.أ).

وتأتي تصريحات ديمر بعدما انكشف، مطلع هذا الأسبوع، أن رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى، شتيفان فايل، طلب من الإدارة المركزية لمجموعة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات مراجعة بيان حكومي حول أزمة فضحية الديزل بالمجموعة.

تجدر الإشارة إلى أن فايل عضو في مجلس الإشراف والإدارة لـ"فولكسفاغن" بحكم منصبه كرئيس لحكومة ولاية سكسونيا السفلى.

وذكرت ديمر أن الحكومة الألمانية تتلقى يوميا الكثير من آراء الشركات ومجموعات المصالح وتجري محادثات معهم حولها، وقالت: "بعد ذلك تأخذ الحكومة الألمانية قراراتها بالطبع باستقلالية تامة ووفقا لمسارات اتخاذ القرار السياسي".