أرق يصيب طائرات "الناتو" في البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية، أن القوات الجوية التابعة لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قامت بطلعات جوية متعددة خلال الأسبوع الماضي لاعتراض ومرافقة طائرات حربية روسية فوق بحر البلطيق.

© Sputnik. Vitaly Podvitski ماذا وراء زيادة طلعات الطائرات بدون طيار الأمريكية؟

وفي التفاصيل المعلنة، أن وحدات قتالية جوية تابعة لقوات حلف شمال الأطلسي أقلعت ثماني مرات خلال الأسبوع الماضي من مدارج عسكرية متواجدة في إستونيا وليتوانيا لاعتراض طائرات روسية فوق بحر البلطيق.

بدورها كشفت مصادر إعلامية روسية أن الطائرات العسكرية الروسية كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق أثناء قيام سرب من طائرات "الناتو" بمرافقة الطائرات الروسية التي لم تكن في وضع قتالي بالأصل.

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث تقوم الطائرات التابعة للناتو بطلعات جوية يومية لمراقبة ومرافقة الطائرات الروسية تحسبا لأي خرق محتمل للحدود.