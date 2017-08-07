أردوغان: ألمانيا تتواطئ مع الإرهابيين

وتابع أردوغان أمام أعضاء حزبه الحاكم "العدالة والتنمية": "لاحظت حالة من الإرهاق لدى بعض زملائنا داخل الحزب، وعلينا أن نستغل مؤتمرنا القادم لنجدد الكوادر لأننا مجبرون على إكمال المسيرة".
وزار أردوغان اليوم مشروع نفق "أوفيت" في ولاية ريزا برفقة عدد من الوزراء للاطلاع على أعمال تطوير البنى التحتية.
يذكر أن العلاقات التركية- الألمانية تشهد توترا، إذ هددت ألمانيا في وقت سابق بفرض عقوبات على تركيا على خلفية اعتقالها ستة من نشطاء حقوق الإنسان، بينهم ألماني، حيث ستتضمن تلك العقوبات إعادة النظر في القروض والمساعدات المالية التي تقدمها برلين إلى الصادرات أو الاستثمارات في تركيا".
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