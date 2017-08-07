أردوغان: ألمانيا تتواطئ مع الإرهابيين

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ألمانيا بمساعدة الإرهابيين والتواطؤ معهم من خلال عدم استجابتها لآلاف الملفات التي أرسلتها لها أنقرة حول مطلوبين لدى السلطات التركية.

© REUTERS/ POOL New الاتحاد الأوروبي يهدد بغلق الأبواب أمام تركيا في حال أعاد أردوغان هذا الإجراء

القاهرة — سبوتنيك. وأضاف أردوغان "أعطينا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 4500 ملف، ولم نتلقى ردا واحدا على أي من هذه الملفات"، مواصلا "حين يكون هناك إرهابي يبلغونا أن نعيد ذلك الشخص… لن ترسلوا الإرهابيين الذين لديكم، لكن تطالبونا بإرسال من عندنا، ألديكم نظام قضائي في ألمانيا وليس لدينا في تركيا".

وتابع أردوغان أمام أعضاء حزبه الحاكم "العدالة والتنمية": "لاحظت حالة من الإرهاق لدى بعض زملائنا داخل الحزب، وعلينا أن نستغل مؤتمرنا القادم لنجدد الكوادر لأننا مجبرون على إكمال المسيرة".

وزار أردوغان اليوم مشروع نفق "أوفيت" في ولاية ريزا برفقة عدد من الوزراء للاطلاع على أعمال تطوير البنى التحتية.

يذكر أن العلاقات التركية- الألمانية تشهد توترا، إذ هددت ألمانيا في وقت سابق بفرض عقوبات على تركيا على خلفية اعتقالها ستة من نشطاء حقوق الإنسان، بينهم ألماني، حيث ستتضمن تلك العقوبات إعادة النظر في القروض والمساعدات المالية التي تقدمها برلين إلى الصادرات أو الاستثمارات في تركيا".